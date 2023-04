PSG : Coup de théâtre, le mercato de Neymar est relancé

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, une vente de Neymar pourrait faire les affaires du PSG et du conseiller football Luis Campos qui chercherait à s’en séparer. Manchester United aurait pris quelques renseignements sur sa situation. Explications.

Neymar dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2027 au PSG. De quoi poser problème au club de la capitale pour une éventuelle vente du Brésilien. Et Luis Campos serait sur la même longueur d’onde que l’été dernier. Selon Le Parisien , le conseiller football du Paris Saint-Germain aurait à coeur de se séparer de la star auriverde alors que l'un des axes de travail du club de la capitale pour cet été serait le démantèlement de la MNM composée de Kylian Mbappé, de Neymar et de Lionel Messi.

Direction l’Angleterre pour Neymar ?

Et d’après Foot Mercato , un transfert de Neymar serait inclus dans les plans estivaux du PSG. C’est du moins ce que le média a affirmé ce lundi soir. Néanmoins, Foot Mercato souligne à quel point le départ de Neymar serait délicat pour une raison simple et précise : son salaire et son indemnité de transfert. Pour autant, Neymar disposerait tout de même d’un marché et pas des moindres puisqu'il aurait la cote en Angleterre...

Ça bouge pour Neymar, le PSG va faire un sacrifice https://t.co/Xkl5wBkUCg pic.twitter.com/jwnWDEHmIL — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

Manchester United se serait renseigné