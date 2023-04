Mourinho appelé par le PSG, il lâche enfin sa réponse

Axel Cornic

Souvent lié au Paris Saint-Germain depuis le début du projet QSI, José Mourinho pourrait enfin débarquer. La position de Christophe Galtier semble fragilisée selon certains médias et Luis Campos souhaiterait absolument retrouver son compatriote si jamais l’entraîneur parisien est remercié. Pourtant, le Special One semble avoir d’autres projets en tête…

Il est l’un des noms les plus cités du côté du PSG, depuis 2011 et le début du projet QSI. Il faut dire que José Mourinho a toujours eu la cote sur le marché des entraîneurs, mais il n’a finalement jamais posé ses valises dans la capitale. Préférant ces dernières années la Premier League et la Serie A.

Le retour de la piste José Mourinho

Avec les difficultés rencontrées par Christophe Galtier depuis le début de l’année 2023, on a recommencé à parler de Mourinho du côté du PSG. Foot Mercato a même annoncé que cette option ne laisserait pas insensible le technicien de 60 ans, qui semble avoir retrouvé le sourire avec l’AS Roma après un passage mitigé à Manchester United, Chelsea ou encore Tottenham.

Un pacte passé avec l’AS Roma ?

Justement, ce contrat, José Mourinho pourrait bien le respecter. D’après les informations de Calciomercato.com , le Portugais aurait passé un pacte avec ses dirigeants : si l’AS Roma réussit à décrocher la Ligue des Champions, alors il restera la saison prochaine. A noter qu’il n’est pas le seul concerné par ce pacte, puisque Paulo Dybala aurait également lié son avenir à une qualification dans la plus prestigieuse des compétitions continentales.

« Je suis heureux ici parce que j'aime les gens et les gens m’aiment »