PSG : Coup de théâtre, Dembélé a retourné sa veste

Le PSG est en passe de boucler une huitième recrue avec l'arrivée prochaine d'Ousmane Dembélé. L'international français devrait rapidement s'engager avec le club parisien après avoir réglé le problème de sa clause libératoire avec le FC Barcelone. Voulant au départ abandonner l'idée de récupérer la moitié de sa clause, soit 50M€, Dembélé aurait finalement changé d'avis, ce qui ne plaît pas du tout au FC Barcelone.

Toujours défendu par Xavi, dans les bons comme les mauvais moments, Ousmane Dembélé semble avoir déçu son entraîneur, qui n'a pas hésité à lâcher des mots durs envers son joueurs cette semaine : « Je suis un peu déçu de Dembélé. Il a décidé d’aller au PSG. Nous ne pouvons rien faire. Il a parlé avec Luis Enrique et Nasser (Al-Khelaifi) . » La raison de cette déception a été dévoilée.

Dembélé arrive au PSG

Le FC Barcelone va devoir faire sans son attaquant français puisqu'Ousmane Dembélé va quitter la Catalogne pour rejoindre le PSG. Le club parisien a réussi à payer la clause libératoire de 50M€ au FC Barcelone et se serait même déjà mis d'accord avec Dembélé pour un contrat de 5 ans. Selon AS , la somme que gagnera le champion du monde 2018 durant ce contrat sera de 100M€. L'officialisation devrait vite arriver même si le futur parisien se serait déjà installé à Paris.

Le Barça piégé par Dembélé