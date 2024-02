PSG : Coup de théâtre au Real Madrid, que doit faire Mbappé ?

La rédaction

Kylian Mbappé arrive-t-il au terme de son aventure parisienne initiée il y a sept ans de cela ? C’est du moins ce que la situation contractuelle du capitaine de l’équipe de France laisse penser au Paris Saint-Germain. De plus, Mbappé aurait pris la décision de plier bagage selon Le Parisien et de rejoindre le Real Madrid. Pour autant, la presse espagnole annonce une volonté du club merengue d’également recruter Erling Braut Haaland cet été. Mbappé doit-il revenir sur sa décision ? C’est notre sondage du jour !

On prend les mêmes et on recommence. Comme ce fut le cas en 2021, en 2022 et l’année dernière, il a été question d’un départ de Kylian Mbappé du PSG. Et une fois encore, le Real Madrid est annoncé comme étant sa potentielle destination. À en croire les informations communiquées par Le Parisien et ESPN en fin de semaine dernière, ce n’est plus une supposition puisque Mbappé aurait tout bonnement fait le choix de quitter le Paris Saint-Germain pour aller vivre son rêve de gosse au Real Madrid.

Mbappé ET Haaland au Real Madrid en 2024 ?

Cependant, et alors que de nouvelles informations sur l’avenir de Kylian Mbappé sortent régulièrement dans la presse espagnole, la Cadena SER a lâché une bombe ces dernières heures. Si l’on en croit le radio ibérique, Florentino Pérez verrait les choses en grand. En effet, le président du Real Madrid aurait pour objectif d’à la fois mettre la main sur Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland et ce, lors du mercato estival de 2024.

Mbappé - PSG : C’est terminé, ils annoncent son départ https://t.co/XtVywwFGDc pic.twitter.com/NM8map33Tn — le10sport (@le10sport) February 10, 2024

Haaland : «Je suis heureux à Manchester»