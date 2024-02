Mercato - PSG : «Une machine» pour oublier Mbappé ?

Axel Cornic

Avec le départ de Kylian Mbappé qui pourrait se préciser au cours des prochains mois, le débats se multiplient concernant sa possible succession au Paris Saint-Germain. L’un des noms les plus évoqués en ce moment est celui de Victor Osimhen, que Luis Campos connait très bien puisqu’il l’a recruté par le passé au LOSC.

Qui va remplacer Kylian Mbappé ? C’est la question que tout le monde se pose, alors qu’un départ de la star française n’a jamais semblé aussi proche. Le PSG espère le convaincre de prolonger une nouvelle fois, mais se prépare tout de même au pire parallèlement.

« Le ton était donné »

L’un des principaux candidats à la succession de Mbappé au PSG, n’est autre que Victor Osimhen, qui avait fait grande impression lors de son passage au LOSC. « Victor arrive assez tard dans le mercato, juste avant un match contre Nantes. On décide de le lancer en Ligue 1, même s’il n’a pas eu beaucoup de séances » a confié pour Le Parisien Thierry Oleksiak, ancien adjoint de Christophe Galtier à Lille. « Et là, il frappe fort sous la barre, et marque. Il finit la rencontre avec un doublé où il montre à quel point il a de l’allure. Le ton était donné ».

« On n’a pas eu de regrets à le voir partir l’été suivant à Naples après même pas une saison pleine avec lui »