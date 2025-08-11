PSG : C'est terminé pour ce transfert, il a signé !

En quête d'un nouveau défenseur central droitier, le PSG a bouclé l'arrivée d'Illia Zabarnyi. En effet, l'international ukrainien a passé sa visite médicale avec succès avant de signer son contrat avec le club parisien. Pour faire plier Bournemouth, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait proposé environ 66M€, bonus compris.
Très discret depuis l'ouverture du mercato estival, le PSG n'a officialisé que deux transferts pour le moment : Renato Marin (19 ans, AS Rome) et Lucas Chevalier (23 ans LOSC). Après avoir recruté ces deux gardiens, le club de la capitale serait sur le point d'annoncer l'arrivée d'un nouveau défenseur central droitier : Illia Zabarnyi.
PSG : Zabarnyi a passé sa visite médicale avec succès
Selon les informations de RMC Sport, Illia Zabarnyi est arrivé à Paris ce dimanche en fin d'après-midi. Ayant passé sa visite médicale avec succès, l'international ukrainien aurait signé son contrat avec le PSG. Il ne manquerait donc plus que l'officialisation.
Zabarnyi - PSG : C'est signé !
A en croire RMC Sport, Illia Zabarnyi est un nouveau joueur du PSG. Pour convaincre les hautes sphères de Bournemouth de lâcher leur numéro 27, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aurait payé le prix fort. En effet, le transfert du défenseur de 22 ans avoisinerait les 66M€, bonus compris. Reste à savoir quand le PSG va annoncer la signature d'Illia Zabarnyi.