PSG : C'est terminé pour ce transfert, il a signé !

Amadou Diawara

En quête d'un nouveau défenseur central droitier, le PSG a bouclé l'arrivée d'Illia Zabarnyi. En effet, l'international ukrainien a passé sa visite médicale avec succès avant de signer son contrat avec le club parisien. Pour faire plier Bournemouth, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi aurait proposé environ 66M€, bonus compris.

Très discret depuis l'ouverture du mercato estival, le PSG n'a officialisé que deux transferts pour le moment : Renato Marin (19 ans, AS Rome) et Lucas Chevalier (23 ans LOSC). Après avoir recruté ces deux gardiens, le club de la capitale serait sur le point d'annoncer l'arrivée d'un nouveau défenseur central droitier : Illia Zabarnyi.

PSG : Zabarnyi a passé sa visite médicale avec succès Selon les informations de RMC Sport, Illia Zabarnyi est arrivé à Paris ce dimanche en fin d'après-midi. Ayant passé sa visite médicale avec succès, l'international ukrainien aurait signé son contrat avec le PSG. Il ne manquerait donc plus que l'officialisation.