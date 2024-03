PSG : «C’est le premier qui m’a parlé», une star balance sur son transfert !

Thomas Bourseau

Au moment de prendre la décision de quitter l’AC Milan, le seul club qu’il avait connu jusque-là, Gianluigi Donnarumma a choisi le PSG à l’été 2021. Et à sa grande surprise, il fut accueilli par Thilo Kehrer qui est devenu son ami de manière instantané.

Gianluigi Donnarumma a tout plaqué pour le PSG à l’été 2021. En effet, alors qu’il était intouchable à l’AC Milan, son club formateur qui l’avait lancé dans le grand bain à l’âge de 16 ans, se mettait à dos les supporters rossoneri en s’en allant libre de tout contrat.

Donnarumma accueilli par Kehrer au PSG

Et à son arrivée au PSG, dans un contexte spécial puisque l’indiscutable Keylor Navas venait de prolonger son contrat après une demi-finale de Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a vu un joueur en particulier lui tendre la main. Non, ce n’était pas Kylian Mbappé ou le capitaine Marquinhos… mais Thilo Kehrer qu’il va affronter ce vendredi soir pendant AS Monaco - PSG.

Mbappé en boite de nuit avec une star du PSG, les révélations de la presse espagnole https://t.co/E8DVs5uKXn pic.twitter.com/YYXHEjUcO1 — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

«Quand je suis arrivé ici au PSG, il a été très gentil avec moi. C’est devenu mon ami»