PSG : C'est déjà terminé pour ce transfert !

Après un prêt concluant au Fenerbahçe, Milan Skriniar ne devrait pas revenir au PSG cet été. Le défenseur central intéresse de nombreuses formations, que cela soit en Turquie ou en Italie. Naples pensait au Slovaque dernièrement, mais finalement Antonio Conte aurait décidé de se focaliser sur d’autres pistes, ce qui ne fait pas les affaires du champion de France.

Lors du mercato hivernal, certains joueurs qui n’entraient pas tellement dans les plans de Luis Enrique ont quitté le PSG . C’était notamment le cas de Milan Skriniar , Marco Asensio et Randal Kolo Muani , qui ont par la suite retrouvé du temps de jeu et qui ont donc relancé leur carrière.

Si Randal Kolo Muani a rejoint la Juventus de Turin et Marco Asensio Aston Villa , Milan Skriniar a lui fait le choix de signer au Fenerbahçe . Grand bien lui a pris, car le Slovaque s’est complètement relancé en Turquie . Il est devenu un élément indispensable de la formation de José Mourinho , qui aimerait d’ailleurs s’offrir définitivement le joueur du PSG .

Skriniar n’intéresse plus Naples

Le PSG veut se débarrasser de Milan Skriniar et il aurait donc intérêt à trouver un accord avec Fenerbahçe car la liste de prétendants pour le Slovaque diminue. En effet, alors que ce dernier était dans les petits papiers d’Antonio Conte à Naples, cela ne serait plus le cas, selon les informations de Calciomercato.it. Le Napoli penserait dorénavant à Juanlu Sánchez du FC Séville et à Sam Beukema de Bologne.