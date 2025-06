OM : Le transfert refusé pour signer au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2000, l’OM a besoin de renflouer ses caisses et c’est pour cela que le club phocéen décide de se séparer de Robert Pirès ou encore Stéphane Dalmat. Ce dernier aurait d’ailleurs pu rapporter un très joli chèque s’il avait accepté de signer en Angleterre. Mais voilà que l’ancien Olympien en a décidé autrement et c’est ce qui a amené Dalmat à rejoindre… le PSG.

L’été dernier, Adrien Rabiot est donc venu augmenter le nombreux de joueurs passés par l’OM et le PSG malgré la rivalité. Une liste sur laquelle on peut retrouver Stéphane Dalmat. En 2000, le milieu de terrain avait directement été vendu par le club phocéen aux Parisiens. De quoi permettre à l’OM de faire rentrer de l’argent dans les caisses, même si Dalmat aurait pu rapporter encore plus.

« On veut m’envoyer à Newcastle et à Tottenham » « Le club décide de me mettre sur la liste des transferts avec Luccin et Pirès. On veut m’envoyer à Newcastle et à Tottenham, qui mettait 135 millions de francs. Moi j’ai dit non », a ainsi révélé Stéphane Dalmat pour FD Extra Times.