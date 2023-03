PSG : C’est confirmé, une star fait un gros sacrifice pour signer

La rédaction

Pour Sergio Ramos, l'aventure pourrait se poursuivre au PSG. Arrivé au sein de la capitale française en 2021, dans le même temps qu'un certain Lionel Messi, le défenseur de 36 ans, en fin de contrat avec le club en juin prochain, pourrait bien prolonger l'aventure. Les discussions pour une prolongation pourraient débuter prochainement selon les médias espagnols.

« Profonde déception pour vous et pour nous. Nous n'étions pas au niveau Ligue des Champions. Nous n'avons pas bien géré les détails et notre objectif a disparu. C'est douloureux, mais les champions renaissent de la défaite et se forgent dans l'adversité. Nous reviendrons ! ». Après l'élimination du PSG en Ligue des champions face au Bayern Munich, Sergio Ramos donnait rendez-vous aux supporters parisiens. Pourtant, le défenseur de 36 ans, lié à l'équipe jusqu'en juin prochain, n'est pas certain de rester dans la capitale la saison prochaine. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG souhaite le conserver et lui proposer un nouveau contrat, mais certains doutes étaient apparus sur son niveau en interne.

Mercato : Coup de tonnerre, un départ est annoncé au PSG https://t.co/7aK1Vdd7XM pic.twitter.com/TU65xmAop5 — le10sport (@le10sport) March 15, 2023

Le PSG prêt à conserver Sergio Ramos

Des doutes, qui auraient été levés lors de la confrontation face au Bayern Munich. Malgré la défaite du PSG, les dirigeants auraient apprécié l'attitude de Sergio Ramos, de retour en pleine forme après une première saison galère à Paris. Selon les informations de Mundo Deportivo et As , le club de la capitale serait tenté de lui offrir un nouveau contrat. L'ancien capitaine du Real Madrid pourrait, ainsi, prolonger son parcours au haut niveau, mais aussi sa carrière.

Sergio Ramos va baisser son salaire pour rester