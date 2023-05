PSG : C’est confirmé, Messi a pris sa décision

Pierrick Levallet

À 35 ans, Lionel Messi alimente toujours de nombreuses rumeurs sur le mercato. Personne ne sait encore ce qu'il fera cet été, alors que son contrat avec le PSG expire le 30 juin prochain. Néanmoins, l'Argentin se dirigerait de plus en plus vers un départ à l'issue de la saison. Et plus le temps passe, plus la tendance se confirme sur le mercato.

C’est sans aucun doute l’un des plus gros feuilletons de ce mercato estival. En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi voit son avenir être l’un des grands sujets de discussion sur le marché des transferts. Personne ne sait encore officiellement ce que le champion du monde fera une fois la saison terminée. Mais une tendance claire se dessine depuis quelques temps.

Messi ne prolongera pas au PSG

Ce samedi soir, Fabrizio Romano annonçait que Lionel Messi ne devrait pas prolonger son contrat avec le PSG. À 35 ans, l’Argentin devrait s’envoler vers une autre destination, deux ans après son arrivée dans la capitale. Les choses semblent d’ailleurs se confirmer au fil des jours.

La tendance se confirme petit à petit