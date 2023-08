PSG : C’est confirmé, Mbappé a provoqué une guerre en interne

Benjamin Labrousse

Alors que dans exactement une semaine, le PSG effectuera sa grande reprise en Ligue 1, le club parisien semble nager en eaux troubles. La faute à certaines tensions en interne entre le président Nasser Al-Khelaïfi et le conseiller sportif Luis Campos, mais également à Kylian Mbappé. Outre son possible départ cet été, la mise à l’écart de l’attaquant français a créé des désaccords entre les deux hommes.

Le flou règne dans la capitale. Ce n’est désormais plus un secret, la semaine prochaine sera décisive dans le dossier Kylian Mbappé qui pourrait quitter le PSG afin de rejoindre le Real Madrid. Persuadé que le prodige de Bondy possède déjà un accord avec le club espagnol en vue d’une arrivée libre en 2024, le club parisien avait décidé d’écarter Kylian Mbappé de sa tournée estivale au Japon et en Corée du Sud.

Rien ne va plus entre Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos

Mais le manque de certitude dans ce dossier Kylian Mbappé permet d’ouvrir certaines fractures au sein du PSG. Récemment, la presse espagnole et MARCA affirmaient que le nouvel entraîneur Luis Enrique songeait déjà à quitter le club français en raison notamment du cas Kylian Mbappé. Si depuis, ce dernier a démenti ces informations, RMC révélait également que les nerfs étaient particulièrement tendus entre le président Nasser Al-Khelaïfi et le conseiller sportif Luis Campos à ce sujet. Le président du PSG, en colère après avoir appris que le capitaine de l’équipe de France n’étendrait pas son bail à Paris jusqu’en 2025, avait dû faire face au conseiller sportif portugais qui, de son côté, se montrait beaucoup plus mesuré.

Luis Campos ne souhaitait pas écarter Kylian Mbappé du groupe