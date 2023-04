PSG : C’est annoncé, Messi ne va faire aucun cadeau

Thomas Bourseau

En fin de contrat à l’issue de la saison au PSG, Lionel Messi aurait à coeur de revenir au FC Barcelone. Pour ce qui est d’une prolongation de bail au Paris Saint-Germain, l’Argentin refuserait de baisser son salaire d’un centime. Explications.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi ? Le PSG ou le FC Barcelone ? Comme divers médias l’affirment ces derniers temps, la priorité du septuple Ballon d’or est de prolonger son aventure en Europe pour au moins une saison supplémentaire avant de potentiellement rejoindre la Major League Soccer.

Le FC Barcelone prépare le terrain pour Lionel Messi

À en croire les informations récoltées par The Athletic auprès des proches de Lionel Messi, toutes les options seraient à présent ouvertes pour le septuple Ballon d’or y compris un retour au FC Barcelone alors qu’initialement, cette option n’était pas au programme après le départ mouvementé de La Pulga à l’été 2021. Et au Barça , le vice-président Rafael Yuste, le président Joan Laporta et l’entraîneur Xavi Hernandez ont tous déroulé le tapis rouge à la légende vivante du FC Barcelone.

Messi est critiqué au PSG, il lâche ses vérités https://t.co/ebfkvbLDts pic.twitter.com/t8IEA6SqQY — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

Le PSG veut prolonger Messi, l’Argentin ne baissera pas son salaire