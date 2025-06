PSG : Ce crack à 70M€ refuse catégoriquement son transfert !

Alexis Brunet

Plus les jours avancent, plus Illya Zabarnyi se rapproche du PSG. L’Ukrainien est la priorité du club de la capitale pour le poste de défenseur central droit et les négociations avec Bournemouth pourraient aboutir prochainement autour des 70M€. En tout cas, le joueur de 22 ans semble déterminé à rejoindre Paris, puisqu’il a refusé dernièrement des approches de deux formation anglaises.

Pour le moment, le PSG n’a encore recruté aucun joueur cet été. Ce n’est pas parce que le club de la capitale ne compte pas renouveler son effectif, mais parce que certaines négociations prennent du temps. C’est notamment le cas pour le transfert d’Illya Zabarnyi, qui a été identifié comme la priorité parisienne pour le poste de défenseur central droit.

Zabarnyi a dit non à Chelsea et Newcastle En effet, depuis plusieurs semaines, Luis Campos est en négociations avec Bournemouth et le transfert pourrait se boucler entre 60 et 70M€. Il est très probable que Zabarnyi s’engage bientôt avec le PSG, car ce dernier ne voudrait que le club de la capitale, au point de refuser les avances d’autres équipes, selon les dires du journaliste de TBR Football, Graeme Bailey. « Je peux confirmer que même au cours des dernières semaines, depuis que l'intérêt du PSG a été rendu public, Chelsea et Newcastle ont de nouveau posé la question, mais se sont également vu répondre qu'il ne souhaitait rejoindre que le PSG. »