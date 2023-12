PSG : Ça va bouger au mercato, du mouvement est annoncé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Tenu en échec par Newcastle mardi soir en Ligue des Champions, le PSG garde son destin en mains pour son avenir européen mais a néanmoins de quoi être déçu du résultat obtenu par aux Magpies. Jérôme Rothen, qui se veut confiant pour l'avenir du PSG, annonce d'ailleurs que du mouvement est à prévoir pour les prochaines périodes de mercato.

Le PSG avait à coeur de prendre sa revanche sur Newcastle après avoir été largement dominé au match aller (4-1), mais les hommes de Luis Enrique ont finalement dû se contenter d'un match nul arraché dans les arrêts de jeu mardi soir au Parc des Princes (1-1). Plus que le résultat, c'est le manque de réalisme des attaquants du PSG devant le but qui a été déploré par les observateurs. Mais de son côté, Jérôme Rothen s'efforce de rester optimiste pour l'avenir du club de la capitale comme il l'a confié sur RMC Sport .

« Cette équipe du PSG progresse »

« Je ne suis pas inquiet ! Je ne suis pas une girouette qui retourne sa veste. Cette équipe du PSG progresse et c'est la réalité. J'étais prêt à accepter une élimination du PSG pour être reversé en Europa League. Car le PSG n'a rien pour gagner la Ligue des Champions. Je ne suis pas déçu. Mais c'est bien d'avoir vu certaines attitudes. L'équipe va de l'avant et donne le maximum. Le PSG a eu la maîtrise, ils ont frappé 31 fois au but ! Newcastle est venu deux fois dans le camp du PSG, même pas dans la surface de Donnarumma ! Et tant mieux, car il leur a donné le premier but ! », indique l'ancien ailier gauche du PSG.

Rothen voit du mouvement au mercato