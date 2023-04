PSG : Ça s’active pour son transfert, Neymar donne sa réponse

Hugo Chirossel

Poussé vers la sortie l’été dernier, Neymar était finalement resté au PSG. La question de son avenir au sein du club de la capitale, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2027, pourrait de nouveau se poser lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, Manchester United s’intéresserait à l’international auriverde, mais ce dernier n’aurait pas l’intention de s’en aller.

Touché à la cheville, cela fait maintenant plus de deux mois que l’on a plus vu Neymar fouler les pelouses de Ligue 1. Le joueur du PSG, absent jusqu’à la fin de la saison, poursuit sa rééducation au Brésil et devrait revenir à Paris d’ici à la fin du mois d’avril. Mais comme pour Lionel Messi, l’avenir de Neymar au PSG interroge.

Manchester United s’intéresse à Neymar

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2027, le PSG ne serait pas fermé à l’idée d’un départ de Neymar. Comme l’indique le Mirror , Chelsea, déjà intéressé l’été dernier, aurait toujours un œil sur le Brésilien âgé de 31 ans. Mais selon Foot Mercato , cela serait également le cas de Manchester United.

Neymar ne veut pas quitter le PSG