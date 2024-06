PSG - Barcola : Un transfert à 2,5M€ a capoté !

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG mettait la main sur Bradley Barcola pour 45M€ plus 5M€ de bonus éventuels. Une somme alors conséquente pour un jeune joueur avec peu d’expérience. Mais finalement, l’attaquant a réussi à démontrer tout son potentiel sous les ordres de Luis Enrique et à justifier le montant de son transfert. Pourtant, le crack parisien aurait pu connaître un tout autre destin et rejoindre le City Group en janvier 2023, pour 2,5M€.

Depuis quelque temps, le PSG a décidé de changer sa stratégie sur le mercato. Fini les grandes stars internationales, le club de la capitale a décidé maintenant de miser sur des jeunes joueurs à fort potentiel. C’est ainsi que l’été dernier, par exemple, les dirigeants parisiens ont mis la main sur Bradley Barcola. L’attaquant avait alors montré un beau potentiel à l’OL et avait séduit Luis Enrique. Par la suite, le coach espagnol s’est très fortement appuyé sur le jeune Français et il en a fait un de ses hommes de base.

Un transfert à 50M€ pour Barcola

Le début de l’aventure de Bradley Barcola au PSG est donc une réussite, pourtant, beaucoup d’observateurs étaient sceptiques l’été dernier. Il faut dire que le club de la capitale avait déboursé 45M€ plus 5M€ de bonus éventuels pour mettre la main sur l’attaquant. Une somme jugée folle pour un joueur qui n’avait alors que peu d’expérience en Ligue 1. Force est de constater que presque un an plus tard, l’ancien Lyonnais a réussi à mettre tout le monde d’accord.

Surprise, le PSG va boucler une signature en Algérie https://t.co/5qX3Y8WrgO pic.twitter.com/bxs4PHTShQ — le10sport (@le10sport) June 9, 2024

Barcola aurait pu quitter l’OL pour 2,5M€