PSG - Barcola : Le transfert de rêve !

Peu habitué à recruter des joueurs de Ligue 1, le PSG n’avait pas hésité à débourser 50M€ à l’été 2023 pour recruter Bradley Barcola alors à l’OL. A 22 ans, l’attaquant français est aujourd’hui l’un des maillons forts du schéma de Luis Enrique et il s’apprête à disputer une finale de Ligue des Champions. Pour Barcola, c’est alors un rêve qui va se réaliser.

Pour Bradley Barcola , participer à une finale de Ligue des Champions est un rêve qui va se réaliser. Mais voilà que ça n’aurait pas pu être possible s’il n’avait pas rejoint le PSG à l’été 2023. « Avoir l'opportunité de jouer une finale de Champions League est incroyable pour moi. Il y a encore un an et demi, je faisais mes débuts avec l'équipe première à Lyon... Participer à une finale de Champions League est donc exceptionnel, c'est un rêve de gosse ! Ça a toujours été mon rêve et il se réalise, je suis donc très content », a confié Barcola pour les médias du PSG .

« On se prépare normalement »

Jouer une finale de Ligue des Champions c’est bien, la gagner c’est encore mieux. Et à propos de ce choc face à l’Inter Milan, Bradley Barcola a également expliqué : « On se prépare normalement. Le coach nous l'a dit aussi, il ne faut pas en faire plus, pas en faire moins. Être tranquilles, et préparer cette rencontre normalement. (…) Les supporters ? Je tiens à les remercier pour ce qu'ils font depuis le début de la saison. Même dans les moments compliqués, pendant lesquels on a pu douter, ils ont toujours été là pour nous, à nous encourager. On compte sur eux pour cette grande finale ! ».