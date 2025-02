PSG : «Attention à l’échange !», un transfert secret en préparation ?

Axel Cornic

Très peu utilisé par Luis Enrique lors de la première partie de saison, Randal Kolo Muani a quitté le Paris Saint-Germain, avec un prêt de six mois à la Juventus. Un choix payant, puisqu’il fait des débuts tonitruants en Serie A avec pas moins de cinq buts en trois matchs sous les couleurs bianconere... ce qui pourrait bien faire les affaires du club parisien !

C’est la belle histoire de l’hiver. Pas vraiment dans les plans de Luis Enrique et en manque de réussite au PSG, avec un dernier but marqué le 1er septembre 2024, Randal Kolo Muani affole les compteurs en Italie. Depuis son arrivée en prêt à la Juventus, l’attaquant français marque en effet but sur but et la presse transalpine commence à manquer de superlatifs.

La renaissance italienne

Ce vendredi encore, Kolo Muani a marqué... et pas qu’une fois. Il a en effet signé un doublé face à Como (1-2), qui a permis à la Juventus de se tirer d’une situation compliquée et d’arracher la victoire. Et de l’autre côté des Alpes on commence déjà à parler d’un possible transfert définitif pour le joueur du PSG ! Ce dernier n’a aucune option d’achat dans son prêt et son prix pourrait donc monter en flèche s’il continue sur cette lancée.

Kolo Muani à la Juve et Vlahovic au PSG ?

Sauf que certains parlent d’un autre genre d’opération, avec Randal Kolo Muani qui pourrait tout simplement offrir un nouveau buteaur au PSG. C’est le cas d’Edoardo Mecca, qui explique que la Juventus pourrait bien se laisser tenter par un échange entre le Français et Dusan Vlahovic. « Attention à l’échange entre Vlahovic et Kolo Muani au mercato estival ! » a écrit le speaker radio italien, sur son compte X. Le Serbe semble beaucoup plaire à Paris et depuis quelques temps il y aurait des tensions entre lui et son coach, Thiago Motta.