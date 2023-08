PSG : Après le drame, un joueur se lâche sur son avenir

Benjamin Labrousse

Après 82 jours d’hospitalisation suite à un grave accident de cheval subit en mai dernier, Sergio Rico a finalement pu quitter l’hôpital Virgen del Rocío de Séville ce vendredi. Si le gardien espagnol ne devrait pas retrouver les terrains avant plusieurs mois, l’important est ailleurs pour le joueur du PSG. Depuis Séville, Sergio Rico a été interrogé à propos de la possibilité d’un retour au sein du Séville FC, et n’a clairement pas fermé la porte à un retour au sein du club andalou.

Le 28 mai dernier, le PSG et l’ensemble de la planète retenaient son souffle. Le gardien espagnol Sergio Rico venait alors de subir un grave accident de cheval en Espagne. Rapidement plongé dans le coma, l’état de santé du gardien parisien avait été au centre des préoccupations des joueurs du PSG lors de l’ultime rencontre de la saison passée face à Clermont (défaite 3-2).

«Il me faut encore quelques mois de tranquillité et de calme pour continuer à récupérer à la maison»

Sorti du coma en juin dernier, Sergio Rico a finalement pu quitter l’hôpital Virgen del Rocío de Séville ce vendredi. Le gardien de 29 ans a rapidement pu donner des nouvelles rassurantes quant à l’évolution de son état de santé. « Il me faut encore quelques mois de tranquillité et de calme pour continuer à récupérer à la maison. On dit que le cerveau est intelligent et qu'il efface tous ces types d'événements. C'était un rêve. Je me suis réveillé à l'hôpital et, grâce à Dieu, j'en suis sorti aujourd'hui. J'espère être bientôt disponible et me rétablir jour après jour pour reprendre le football » , déclarait ainsi le joueur du PSG dans des propos relayés par l’Équipe .

«J’espère qu’un jour je pourrais y retourner»