Après Neymar, l’Arabie saoudite tente encore sa chance au PSG

Cet été, la Saudi Pro League est omniprésente sur le marché des transferts. En plus du recrutement de Cristiano Ronaldo qui remonte à l’hiver dernier, les Saoudiens ont mis la main sur Karim Benzema et Neymar entre autres. De quoi donner des idées à Marquinhos ? Pas vraiment malgré un intérêt d’Al-Ittihad.

Marquinhos pourrait-il s’envoler pour l’Arabie saoudite ? Comme Neymar et éventuellement à l’instar de Marco Verratti si jamais son transfert se concrétisait comme le10sport.com vous l’a annoncé ce lundi 14 août, le défenseur du PSG a la cote en Saudi Pro League. Et plus particulièrement dans le club de Karim Benzema. Sports Zone confie ces dernières heures que Marquinhos serait dans les petits papiers d’Al-Ittihad qui a également recruté N’Golo Kanté cet été.

Marquinhos avec Benzema et Kanté à Al-Ittihad ?

Et ce n’est pas Bruno Andrade qui affirmera le contraire. À en croire le journaliste d’ UOL Esporte , qui s’est exprimé pour Canal GOAT Brésil, Marquinhos figurerait bel et bien dans les petits papiers d’Al-Ittihad dans le cadre du mercato estival. Le club de Djeddah serait en quête d’un défenseur de renom pour cette saison et en pincerait à la fois pour Marquinhos et Raphaël Varane. Mais selon Sports Zone, que ce soit la star du PSG ou le défenseur de Manchester United, il serait en l’état hors de question de rejoindre la Saudi Pro League dans les prochains jours ou d’ici la fin du mercato estival.

Le frère de Marquinhos dément un départ du PSG