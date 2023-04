PSG : Après avoir mis le feu au mercato, il va choquer son monde

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato, Jude Bellingham pourrait bien quitter le Borussia Dortmund pour le Real Madrid ou Manchester City bien que le PSG ne semble pas encore avoir jeté l’éponge. Cependant, une mauvaise surprise serait susceptible de choquer ses courtisans.

Depuis le début de la saison, Jude Bellingham (19 ans) ne cesse d’impressionner que ce soit en club avec le Borussia Dortmund où il a déjà porté le brassard en plus de tirer l’équipe vers le haut, ainsi qu’en sélection. À l’automne dernier, le milieu de terrain anglais a connu sa première compétition internationale en participant à la Coupe du monde avec The Three Lions.

Le PSG a déclaré sa flamme à Bellingham

Au cours du Mondial en question, le président Nasser Al-Khelaïfi a ouvert grand la porte du PSG à Jude Bellingham en avouant que tout le monde le voulait. Cependant, la bataille finale pour la signature de Bellingham se jouerait entre Manchester City et le Real Madrid comme The Times l’a souligné ces dernières heures. Pour autant, le PSG garderait un oeil sur l’évolution de la situation.

EXCLU @le10sport : Moussa Diaby ne fait pas partie des plans du PSG ❌✅Intérêt de clubs anglais, 3 présents dans le Top 10❌Ses caractéristiques ne correspondent pas à ce que Paris recherchent pour la saison prochaine https://t.co/LskB38iXc5 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) April 18, 2023

City et le Real Madrid au coude à coude, Bellingham prêt à rester au BvB ?