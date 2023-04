OM : Il annonce le départ d’une star en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très peu utilisé cette saison par Igor Tudor, Dimitri Payet ne semble plus du tout entrer dans les plans de l’entraîneur de l’OM. Sous contrat jusqu’en 2024, l’ancien joueur de l’ASSE pourrait donc voir son avenir s’assombrir à Marseille comme l’explique Benjamin Courmes.

Titulaire indiscutable la saison dernière avec Jorge Sampaoli, Dimitri Payet est probablement le grand perdant du changement d'entraîneur l'été dernier. Et pour cause, le numéro 10 de l'OM a vu son temps de jeu fondre toute la saison au point de devenir un simple joueur secondaire aux yeux d'Igor Tudor. Pour le journaliste Benjamin Courmes, le départ de Dimitri Payet est donc probable.

«Cela fait six mois qu’on le sait qu’il n’y a plus de sujets sur Payet»

« Il n’y a plus de sujet Payet. Cela fait six mois qu’on le sait qu’il n’y a plus de sujets sur Payet. Là ce que lui donne Tudor, c’est des miettes. Il lui donne 10 minutes parce qu’on mène 3-0. C’est pour lui faire plaisir. Le seul sujet sur Payet c‘est de savoir s’il va rester la saison prochaine ou pas. Et on reparlera très certainement dans quelques semaines. En-tout-cas lui il reste professionnel. Ça été dit à de nombreuses reprises. Le coach et les joueurs le disent », explique-t-il dans le Débrief à Chaud pour Football Club de Marseille avant de poursuivre.

«Il y a vraiment une possibilité qu’il parte»