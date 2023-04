C’est annoncé, le PSG tient un énorme crack

La rédaction

Cette saison, le PSG a offert du temps de jeu à plusieurs joueurs issus de son centre de formation à l’image d’El Chadaille Bitshiabu et de Warren Zaïre-Emery. Néanmoins, un autre jeune Parisien aurait son mot à dire dans la rotation de Christophe Galtier à savoir Ilyes Housni, comme le souligne Mathieu Bodmer.

Après plusieurs saisons durant lesquelles l'utilisation des joueurs formés au PSG a été pointée du doigt, Christophe Galtier a mis en lumière certains Tits cette saison. Deux d'entre eux se sont particulièrement distingués, à savoir El Chadaille Bitshiabu, mais surtout Warren Zaïre-Emery qui s'est imposé comme un joueur important dans la rotation du club de la capitale, grattant au passage 6 titularisations toutes compétitions confondues alors qu'il vient d'avoir 17 ans. Cependant, Mathieu Bodmer met en lumière un autre talent de la formation parisienne à savoir Ilyes Housni.

«Il n’y a pas beaucoup de joueurs dans son registre»

« C’est un joueur très technique, très vif. Il est très bon entre les lignes et techniquement très juste. Gros gros finisseur. Il ne panique pas dans la surface adverse. Beaucoup de sang-froid dans la surface. Il n’y a pas beaucoup de joueurs dans son registre. C’est un joueur différent qui est attiré vers le but et qui marque de super buts en général », explique l'ancien joueur du PSG dans le podcast RMC Scouting , avant d'ajouter qu'Ilyes Housni est prêt pour intégrer la rotation du PSG.

«Au PSG dans la rotation, il pourrait déjà être là»