Mercato : Une occasion en or s’offre au PSG cet été

Le PSG préparerait du lourd sur le marché des transferts pour cet été et pourrait mettre la main sur Ilkay Gündogan pour la modique somme de 0€. Le FC Barcelone mettrait la pression au PSG, mais tout resterait encore possible d’après son entourage.

Comme ce fut le cas à l’été 2021, le PSG pourrait une nouvelle fois profiter de belles opportunités de marché à la prochaine intersaison. En effet, après Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain pourrait notamment mettre la main sur Marcus Thuram ou encore Ilkay Gündogan, tous deux en fin de contrat au Borussia Mönchengladbach et à Manchester City.

Un contrat de trois ans au total pour Gündogan au FC Barcelone

Football Insider a dernièrement fait savoir que le PSG se serait penché sur le dossier Ilkay Gündogan qui semble destiné à quitter Manchester City en tant qu’agent libre cet été bien que Pep Guardiola ait dernièrement affirmé à Sky Sports que le milieu de terrain allemand pourrait rester encore quelques années chez les Skyblues . D’après The Times , le FC Barcelone serait particulièrement optimiste quant à ses chances de boucler le coup Gündogan avec un contrat valide pour deux saisons et une troisième en option.

Il menace le mercato du PSG en public ! https://t.co/3Ar45PSZuw pic.twitter.com/WdY3bslQs2 — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

Gündogan a des doutes pour le Barça, son clan fait perdurer le suspense