PSG - Al-Khelaïfi vire un joueur : «Je l’ai insulté devant l’Émir»

Alors qu'il entretenait des relations très conflictuelles avec Leonardo au PSG après le rachat du club de la capitale par le Qatar, Mathieu Bodmer a rapidement pris la porte. L'ancien milieu de terrain se livre sans détour sur son clash avec le directeur sportif de l'époque, qu'il avait même insulté devant l'Émir du Qatar, ce qui avait mis le président Al-Khelaïfi dans une position délicate...
Peu de temps après le rachat du PSG par le Qatar (été 2011), la situation s'est corsée pour certains joueurs français de l'effectif, et ce fut notamment le cas pour Mathieu Bodmer. L'ancien milieu de terrain s'était même clashé avec Leonardo à l'approche du mercato de janvier 2013 puisqu'il avait été bloqué pour un transfert en Chine, et cette histoire a terminé en insulte entre Bodmer et l'ancien directeur sportif du PSG.
« Au mercato d’hiver, on se dispute »
« C’était très compliqué entre Leonardo et moi. On s’aimait pas. Au mercato d’hiver, on se dispute sur un transfert avorté. J’ai une offre en Chine, et il me dit ‘non, tu bouges pas’. Ensuite le mercato commence, et au bout de deux semaines il vient me voir ‘t’as toujours le truc en Chine ? Ce serait peut-être bien que tu partes’. Mais il n’y avait plus l’offre de Chine… », raconte Bodmer dans le podcast Histoires de Foot.
« Je suis convoqué par Nasser... »
Et la situation a fini par se débloquer au PSG après un violent clash entre Mathieu Bodmer et Leonardo. Un clash qui a d'ailleurs mis le président Nasser Al-Khelaïfi dans une situation délicate : « Déjà qu’on était pas amis au démarrage, là ça clashe un peu plus. Et puis un jour, on s’insulte, et c’est moi qui l’insulte un peu plus d’ailleurs. Je suis convoqué par Nasser, parce que j’ai eu la bonne idée en plus d’insulter Leonardo devant l’Émir du Qatar. On me dit qu’il faut partir vite vite vite, et c’est comme ça que je pars à l’ASSE », poursuit Bodmer sur les coulisses de son départ du PSG en janvier 2013.