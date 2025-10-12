PSG - Al-Khelaïfi vire un joueur : «Je l’ai insulté devant l’Émir»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il entretenait des relations très conflictuelles avec Leonardo au PSG après le rachat du club de la capitale par le Qatar, Mathieu Bodmer a rapidement pris la porte. L'ancien milieu de terrain se livre sans détour sur son clash avec le directeur sportif de l'époque, qu'il avait même insulté devant l'Émir du Qatar, ce qui avait mis le président Al-Khelaïfi dans une position délicate...

Peu de temps après le rachat du PSG par le Qatar (été 2011), la situation s'est corsée pour certains joueurs français de l'effectif, et ce fut notamment le cas pour Mathieu Bodmer. L'ancien milieu de terrain s'était même clashé avec Leonardo à l'approche du mercato de janvier 2013 puisqu'il avait été bloqué pour un transfert en Chine, et cette histoire a terminé en insulte entre Bodmer et l'ancien directeur sportif du PSG.

« Au mercato d’hiver, on se dispute » « C’était très compliqué entre Leonardo et moi. On s’aimait pas. Au mercato d’hiver, on se dispute sur un transfert avorté. J’ai une offre en Chine, et il me dit ‘non, tu bouges pas’. Ensuite le mercato commence, et au bout de deux semaines il vient me voir ‘t’as toujours le truc en Chine ? Ce serait peut-être bien que tu partes’. Mais il n’y avait plus l’offre de Chine… », raconte Bodmer dans le podcast Histoires de Foot.