PSG - 96M€ : Une folie signée Guardiola ?

Pierrick Levallet

Le mercato ferme ses portes très bientôt. Le PSG n’a donc plus beaucoup de temps pour boucler le dossier Gianluigi Donnarumma. Manchester City serait sur le coup depuis plusieurs semaines. Pep Guardiola aurait notamment réclamé une folie à ses dirigeants afin de pouvoir accueillir des joueurs tels que le portier italien.

Le PSG n’a plus beaucoup de temps pour finaliser le départ de Gianluigi Donnarumma. Le mercato ferme ses portes d’ici peu, et le portier italien est pour le moment toujours chez les Rouge-et-Bleu. Remplacé par Lucas Chevalier dans la capitale, le gardien de but de 26 ans a été invité à se trouver une nouvelle équipe avant la fin de l’été.

Manchester City pousse pour le transfert de Donnarumma Et tout porte à croire que Gianluigi Donnarumma rebondira du côté de Manchester City. Des sources ont évoqué un accord entre les deux parties. Pep Guardiola serait un grand admirateur de la star du PSG. Le technicien espagnol aurait ainsi fait une demande spéciale à sa direction pour faciliter l’arrivée du champion d’Europe.