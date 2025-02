PSG - 45M€ : Un buteur répond pour son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Auteur de quatre buts lors de ses cinq premiers matchs, Randal Kolo Muani a déjà convaincu la Juventus de la conserver à l’issue de son prêt en provenance du PSG. En ce sens, la presse italienne évoquait récemment un éventuel nouveau prêt, assorti d’une option d’achat comprise entre 40 et 45M€. Très heureux depuis qu’il a rejoint la Vieille Dame, l’attaquant de 26 ans a assuré qu’il ne se préoccupait pas de son avenir, pour le moment.

« Tout va plus que bien, je suis ravi d'être ici. » Auprès de Sky Sport, Randal Kolo Muani est revenu sur le début de son expérience à la Juventus. Prêté par le PSG cet hiver, l’international français (27 sélections, 8 buts) retrouve le sourire depuis qu’il a rejoint la Vieille Dame, avec qui il a inscrit cinq buts lors de ses quatre premières apparitions.

« Je suis très heureux d'être ici à Turin »

« J'ai été très bien accueilli, comme dans une grande famille. J'ai parlé à l'entraîneur, aux capitaines, je m'entends bien avec tous mes nouveaux coéquipiers. Franchement, je me sens très bien. On travaille beaucoup, mais on travaille bien. C'est un grand changement par rapport à la Ligue 1. Ici, on travaille beaucoup plus, on se bat plus, le football est beaucoup plus tactique. J'ai fait de très bons débuts, mes coéquipiers m'ont beaucoup aidé, ils m'ont donné les bons ballons et j'ai pu les exploiter correctement. Je le répète, je suis très heureux d'être ici à Turin et j'espère que ce bon moment se poursuivra dans le futur », a confié Randal Kolo Muani.

« Pour l'instant, l'avenir ne me préoccupe pas »

Alors que la Juventus aimerait le conserver à l’issue de son prêt, la Gazzetta dello Sport évoquait récemment la possibilité d’un nouveau prêt, assorti d’une option d’achat comprise entre 40 et 45M€. À propos de son avenir, Randal Kolo Muani a ajouté : « Je suis très content, cela veut dire que j'ai fait une bonne impression. Je suis très content d'avoir retrouvé le sourire et cela me fait plaisir, mais me pousse aussi à travailler encore plus. Pour l'instant, l'avenir ne me préoccupe pas. Je profite de l'instant présent et j'espère faire encore plus. »