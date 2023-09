Polémique après le transfert d’une star, le PSG lâche ses vérités

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il a été l'un des premiers chouchous du Parc des Princes. Arrivé en 2012, peu de temps après le rachat du PSG par le Qatar, Marco Verratti a vu son parcours parisien prendre fin cet été. Le milieu de terrain a filé à Doha pour signer avec Al-Arabi. Une question se pose après ce transfert : Peut-on parler de conflit d'intérêts ? Selon le PSG, la polémique n'a pas lieu d'être.

Après Abdou Diallo, un autre joueur du PSG a rejoint le Qatar. Ce mercredi, Al-Arabi a officialisé l'arrivée de Marco Verratti, déjà présent à Doha. « Je suis très content, j’ai hâte de commencer cette saison. J’espère qu’on va faire une grande saison. On va avoir beaucoup d’envie. J’ai hâte de tout découvrir le stade, les supporters, le club, les coéquipiers, le coach » a lâché le milieu de terrain, à son arrivée à l'aéroport. Mais cette opération suscite quelques interrogations alors que les liens entre le PSG et le Qatar sont connus et reconnus.

Le PSG sort du silence sur le transfert de Verratti

Questionné par Le Parisien, le PSG a tenu à mettre fin à la polémique. Selon le club, Al-Arabi n'est aucunement sous le giron de QSI, même s'il reconnait quelques petits arrangements. Géopolitique, Jean-Baptiste Guégan estime que les instances doivent en faire plus pour lutter contre ces magouilles.

Le PSG ne risque rien selon un spécialiste