Pogba : Pari risqué sur le mercato !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Suspendu pour dopage en 2023, Paul Pogba est autorisé depuis mars à rejouer en compétition. Le joueur français n'est plus lié à la Juventus depuis et il doit essayer de relancer sa carrière dans un nouveau club. Parmi les options envisagées, celle d'un retour en France est évoquée de plus en plus fréquemment. Il pourrait ainsi signer à l'AS Monaco mais son dossier implique une grosse part de risque.

Absent des terrains depuis septembre 2023, Paul Pogba se retrouve dans une situation un peu particulière. A 32 ans, le milieu de terrain doit relancer sa carrière et dans quelques mois, il pourrait fouler les terrains de Ligue 1. L'ancien joueur de Manchester United a pourtant de quoi repousser de nombreux clubs puisqu'il ne faut pas avoir peur de miser sur un joueur absent depuis longtemps.

Pogba à Monaco, une folie ? En discussion avec l'AS Monaco en ce moment, Paul Pogba se rapproche sérieusement d'un transfert. L'homme aux 91 sélections en Equipe de France est très ambitieux pour son retour à la compétition et il serait surprenant de le voir concrétiser en Principauté. « Pogba à l'AS Monaco ? C'est une idée excitante pour l'AS Monaco. J'ai parlé de fantasme Pogba sur les dernières semaines, donc bien évidemment que c'est excitant. Je me mets à la place d'un supporter monégasque. je pense qu'il est excité au vu de ces rumeurs sur Paul Pogba » déclare Walid Acherchour dans l'After Foot de RMC.