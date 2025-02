Pogba à l’OM : Transfert annoncé à la surprise générale ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance comme étant une piste plausible pour l'OM, Paul Pogba n'a finalement pas signé durant le mercato hivernal. Mais Medhi Benatia, le directeur sportif du club phocéen, laisse clairement la porte ouverte à l'international français pour un éventuel transfert en fin de saison. Un appel du pied inattendu.

Paul Pogba à l'OM, l'histoire est-elle vraiment possible ? Le milieu de terrain de 31 ans est libre depuis la résiliation de son contrat avec la Juventus Turin, et son profil est évoqué avec insistance depuis plusieurs mois pour l'équipe de Roberto De Zerbi. Pogba sera autorisé à reprendre la compétition officielle en mars après sa longue suspension pour dopage, et c'est la raison pour laquelle l'OM n'a rien tenté avec lui cet hiver. Mais ce dossier pourrait réserver encore bien des surprises dans les mois à venir...

L'OM sur le point de dépenser 120M€ ? 💰 Découvrez comment ce rêve pourrait devenir réalité dans le mercato !

➡️ https://t.co/9xRxLnG6DF pic.twitter.com/6e4sY3365R — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) February 6, 2025

« Il aurait sûrement aimé venir »

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Medhi Benatia livre ses vérités sur la piste Paul Pogba à l'OM : « C'est particulier. Un joueur, un homme qu'on aime beaucoup avec Pablo. Qui, dans un groupe, est important, un leader, un vrai mec de football, un passionné. Malheureusement, Paul a eu des blessures depuis quelques années, il a eu sa suspension (voir page 10). On y a réfléchi, on voulait le faire. Le problème : si on fait venir un Paul Pogba qui n'est pas encore "fit", est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres, avec le côté médiatique autour, pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison ? Je sais pourquoi l'OM est un projet qui lui parle, pourquoi il aurait sûrement aimé venir », explique le directeur sportif de l'OM, qui laisse entendre par la suite qu'il pourrait foncer sur Pogba l'été prochain.

« On serait ravis d'avoir un joueur comme Pogba »

« On va suivre l'évolution sur les six mois, et s'il y a quelque chose à faire, on serait ravis d'avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l'année prochaine, si l'occasion se présente », poursuit Medhi Benatia. L'appel du pied est lancé pour l'été prochain avec Pogba...