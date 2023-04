Platini fait le mercato du PSG, l'incroyable révélation

Thibault Morlain

Alors qu'on a connu Michel Denisot en tant que journaliste, il a également été dirigeant dans le monde du football. Et pas à n'importe quelle position. En effet, il a notamment été le président du PSG de 1991 à 1998. Un moment sur lequel est revenu Denisot, dévoilant notamment l'importance de Michel Platini dans le recrutement.

Invité d' Europe 1 , Michel Denisot a dévoilé les coulisses de son arrivée à la présidence du PSG. Initialement journaliste, il a ainsi pris les commandes du club de la capitale. Mais c'est un poste à part et Denisot s'est vite rendu compte qu'il ne savait pas faire. Il est alors parti à la pêche aux conseils et visiblement, Michel Platini a été très précieux.

« J'ai appelé Michel Platini »

« Quand on est journaliste, on croit qu'on sait mais on ne sait pas tout. Je me suis rendu compte très vite que diriger ça, je ne savais pas. Donc j'ai appelé Michel Platini et je lui ai demandé qui il prendrait comme directeur sportif. Il m'a dit Jean-Michel Moutier. Qui prendre pour diriger le reste ? Il m'a dit Jean-François Domergue. C'est ce que j'ai fait », a expliqué Michel Denisot.

« Il faut écouter les gens qui ont fait »