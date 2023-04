«Je lui conseille d'aller au PSG», il lâche un énorme conseil à cette star

Thibault Morlain

Dernièrement, ça a chauffé au Bayern Munich avec Sadio Mané. Le Sénégalais s'est accroché avec Leroy Sané et voilà que suite à cette affaire, il pourrait déjà prendre la porte. Après un an en Bavière, Mané pourrait donc s'en aller. Pour aller où ? L'ancien de Liverpool pourrait être une belle opportunité de marché et il a notamment été conseillé... au PSG.

Cet été, ça risque énormément de bouger au PSG. Notamment en attaque. L'idée serait de construire autour de Kylian Mbappé, tandis que Lionel Messi et Neymar pourraient s'en aller. Qui recruter donc pour épauler le Français ? De nombreux circulent dans les médias et voilà que Nabil Djellit a envoyé une star à rejoindre le PSG : Sadio Mané. Etant donné la situation actuelle du Sénégalais, ce dernier aurait tout intérêt à rejoindre la capitale française selon le journaliste.

Mbappé - PSG : La date de son départ est fixée https://t.co/HE8cp7jdfC pic.twitter.com/ozSRq92IqV — le10sport (@le10sport) April 18, 2023

« Il faut qu'il joue »

« Il a 31 ans il faut qu’il joue. Il n’a pas le temps de saisir encore sa chance. Sadio Mané est une marque mondiale, ça a été annoncé comme ça et ce n’est pas un joueur qui a une vocation d’être sur le banc de touche. Je lui conseille d’aller au PSG », a lâché Nabil Djellit sur Canal+ Afrique .

« Une erreur de casting »