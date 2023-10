«Peureux» : Il quitte l’OM et se fait fracasser !

Pierrick Levallet

Recruté par Pablo Longoria pour remplacer Igor Tudor, Marcelino ne s'est pas éternisé à l'OM. L'entraîneur espagnol a claqué la porte après seulement sept matchs sur le banc marseillais. Il n'a d'ailleurs pas manqué de lâcher un petit tacle au club phocéen après son départ. Mais cela n'a pas plu à Eric Di Meco, qui n'a pas hésité à lui répondre.

Marcelino ne se sera pas éternisé à l’OM. Arrivé sur la Canebière pour remplacer Igor Tudor sur le banc marseillais, l’entraîneur espagnol n’aura dirigé que sept matchs avant de faire ses valises. La crise qui a éclaté entre les supporters et la direction olympienne a eu raison de lui. Pablo Longoria l'a alors remplacé par Gennaro Gattuso. Mais désormais loin de l’OM, Marcelino n’a pas manqué de lâcher un tacle au club.

Marcelino se lâche sur l’OM

« J'ai été entraîneur pendant vingt ans et j'ai gagné deux titres ces dernières saisons, et pas dans des grands clubs. L'OM, pendant ce temps, a gagné zéro titre. [...] En tout cas, on pensait que c'était un grand club dans tous les sens du terme, mais ces événements déplorables démontrent que ce n'est pas un club aussi grand que ce qu'il voudrait être » a lancé l’ancien technicien de l’OM dans un entretien accordé à L’Equipe . Mais ces propos n’ont pas spécialement plu à Eric Di Meco, qui n’a pas hésité à lui répondre.

«C'est un entraîneur de petit club»