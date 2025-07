Paul Pogba : L'OM passe à côté du jackpot !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Il y a quelques jours, l'AS Monaco a officialisé l'arrivée de Paul Pogba, présenté ce jeudi à la presse, de quoi susciter un très grand engouement après deux ans d’absence. La présence de l’international français, autrefois lié à l'OM, booste déjà les ventes de maillots, même si son retour sur le terrain nécessitera patience et préparation.

Ce jeudi, Paul Pogba a officiellement été présenté par l’AS Monaco. Alors qu’il n’a plus joué depuis le 3 septembre 2023, les attentes sont grandes sur les épaules de l’international français de 32 ans, ému aux larmes au moment de signer son contrat. « C’est vrai que j’ai été submergé par l’émotion à cet instant. Je dois dire que c’est très rare de me voir pleurer comme ça, donc j’espère que vous avez profité (il sourit) ! J’ai énormément d’images qui me sont venues en tête, par rapport à ce que j’ai traversé. Donc revenir et signer à l’AS Monaco, avec un club qui a cru en moi, c’est tout cela qui est remonté au moment de ma signature, ce qui fait que je n’ai pas pu me retenir. Mais c’était surtout un moment de joie ! Mais je sens aussi beaucoup de détermination en moi, et je pense avoir fait le meilleur choix en venant ici », a notamment confié Pogba en conférence de presse.