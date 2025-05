« Pas pour nous », l’OM recale un buteur !

Après cinq ans au LOSC, Jonathan David a annoncé son départ du club nordiste dernièrement. Le buteur aurait pu rebondir du côté de l’OM, qui était intéressé il y a un temps, mais cela ne se fera pas finalement. En effet, Medhi Benatia a révélé que les prétentions salariales du Canadien n’étaient pas acceptables pour Marseille.

Depuis des années, l’ OM est à la recherche de son "grantatakan", qui s’installera à la pointe de son attaque pendant de nombreuses années et qui sera capable de mener le club phocéen vers les sommets. Marseille a parfois eu de bonnes idées, comme avec Alexis Sanchez ou bien Bafétimbi Gomis , mais cela a tout le temps été assez court.

L’OM a pensé à Jonathan David

Cela n’empêche pas l’OM d’avoir des idées. Dernièrement, le club phocéen a d’ailleurs regardé du côté de la Ligue 1. Medhi Benatia a déclaré dans Rothen s’enflamme que Marseille était intéressée par Jonathan David, mais cela ne s’est pas fait car le Canadien demandait trop au niveau du salaire. « Des contacts avec David ? Non pas du tout. La dernière fois qu’on a parlé de David, c’était en janvier. On cherchait un attaquant. J’ai demandé à son agent si Lille était intéressé, on pouvait en discuter. Quand j’ai vu les attentes au niveau salaire, j’ai compris que ce n’était pas un joueur pour nous. »