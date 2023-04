«Pas facile» : Un joueur mis de côté à l’OM, le vestiaire se mobilise

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En manque de temps de jeu cette saison, Issa Kaboré a su prendre son mal en patience jusqu’à faire partie des plans d’Igor Tudor, décidant de le titulariser lors des deux dernières rencontres. Un soulagement pour le joueur prêté par Manchester City, qui a pu compter sur le soutien du vestiaire.

Prêté à l'OM par Manchester City à la fin du dernier mercato estival, Issa Kaboré a dû se contenter d’un temps de jeu limité jusqu’à très récemment, barré par la concurrence de Jonathan Clauss. Mais alors que l’ancien piston du RC Lens a été repositionné à gauche, Issa Kaboré, lui, vient d’enchaîner deux titularisations consécutives contre Troyes et l’OL, et cela devrait se poursuivre face à l’AJ Auxerre. Un soulagement pour le joueur de 21 ans, présent en conférence de presse.

«Je veux rester» : Grande annonce à l’OM https://t.co/8PMOlbzxFk pic.twitter.com/z8H957zeiD — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

« Ce n'était pas facile »

« Ne pas jouer ? Ce n'était pas facile mais mes grands frères dans le vestiaire m'ont aidé et conseillé. C'est grâce à Chancel et tous les joueurs expérimentés qui me disent comment faire, c'est très important, je les remercie beaucoup. Ils m'ont dit de rester moi-même, de m'amuser et c'est tout », confie celui qui priviligie le côté droit : « Je me sens beaucoup mieux qu'avant grâce à mes coéquipiers. Je préfère jouer à droite. Sur la défense individuelle, le coach nous demande de suivre notre homme . »

« Je veux rester ici »