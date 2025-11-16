Paris FC : Transfert en équipe de France, c'est confirmé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris FC a signé son retour en Ligue 1 à la dernière intersaison après 46 années d'absence dans l'élite du football français. Le projet sportif porté par la famille Arnault et Red Bull est ambitieux. Au point où il est question d'un potentiel recrutement de N'Golo Kanté, champion du monde tricolore en fin de contrat avec Al-Ittihad. Le milieu de terrain des Bleus a évoqué ce dossier pour Téléfoot.

Cela faisait un an quasiment jour pour jour que N'Golo Kanté n'avait pas porté le maillot de l'équipe de France. Après un match nul le 14 novembre 2024 face à Israël (0-0) où il avait d'ailleurs été capitaine des Bleus, Kanté a retrouvé la sélection jeudi contre l'Ukraine. Son impact au milieu de terrain a permis aux Bleus d'étriller les Ukrainiens en seconde période, battus sur le score de 4 buts à 0 au Parc des princes.

«On verra ce qui se présentera après» A 34 ans, l'infatigable N'Golo Kanté en a toujours sous le capot et pourrait intégrer le marché des agents libres à la fin de la saison, soit le moment où son contrat à Al-Ittihad arrivera à expiration. De quoi relancer les rumeurs de signature... au Paris FC qui reviennent occasionnellement dans les médias. En interview avec Téléfoot, Kanté a été incité à livrer sa version des faits sur ce feuilleton. « On a entendu votre nom récemment cité pour un retour en France. Ca vous a traversé l'esprit ? Oui, on reste focus sur la saison à Al-Ittihad. On verra ce qui se présentera après. Mais, ce qu'on veut est de profiter au maximum des années de foot qui seront devant moi. J'espère que ce soit une année complète à tous les niveaux ».