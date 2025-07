Paris FC : Pierre Ménès annonce un gros transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà bien lancé sur le mercato avec les signatures de Nhoa Sangui et de Moses Simon, le Paris FC ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et préparerait encore de jolis coups. Pierre Ménès révèle même que les Parisiens pourraient aller piocher du côté de l'OM puisqu'ils surveilleraient notamment Valentin Rongier, pas assuré d'être dans les plans de Roberto De Zerbi.

Promu en Ligue 1 en fort d'un nouveau projet incarné par la famille Arnault, le Paris FC a déjà recruté Nhoa Sangui et Moses Simon, mais ce n'est pas terminé. Pierre Ménès révèle que le PFC souhaite attirer un milieu de terrain d'expérience qui pourrait être Valentin Rongier.

Pierre Ménès annonce un gros transfert au PFC ? « Le Paris FC a l’air décidé à bouger. Pour l’instant ils ont fait un jeune de Reims et Moses Simon. Intéressants comme débuts, maintenant il faut voir ce qu’ils vont faire. On sait qu’ils sont sur Benjamin André et peut-être Valentin Rongier. Ils cherchent un élément d’expérience au milieu de terrain », révèle-t-il sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.