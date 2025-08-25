Paris FC : C'est le feu sur le mercato !

Amadou Diawara

Pour renforcer son milieu de terrain, le Paris FC aimerait finaliser le transfert d'Amadou Haidara avant la fin de ce mercato estival, programmé le 1er septembre à 20 heures. Toutefois, le club présidé par Pierre Ferracci serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. L'OGC Nice et la Real Sociedad étant également sur les traces du joueur du RB Leipzig.

Grâce à sa deuxième place acquise en Ligue 2 la saison dernière, le Paris FC a composté son billet pour monter en Ligue 1. Désireux de faire bonne figure dans l'élite, le club présidé par Pierre Ferracci a frappé un grand coup sur le marché.

Le Paris FC veut recruter Amadou Haidara Depuis le début du mercato estival, le Paris FC s'est offert cinq joueurs : Nhoa Sangui (Stade de Reims), Moses Simon (FC Nantes), Otavio (FC Porto), Kevin Trapp (Eintracht Francfort) et Willem Geubbels (FC Saint-Gall). Avant la fermeture de cette fenêtre de transferts, le PFC aimerait également étoffer son entrejeu. En ce sens, la direction francilienne aurait identifié le profil d'Amadou Haidara. Toutefois, le milieu de terrain du RB Leipzig aurait d'autres prétendants, en France et à l'étranger.