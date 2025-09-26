Panique au PSG, Luis Enrique bloque plusieurs transferts !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un début de saison convaincant, le PSG vient de subir sa première défaite face à l'OM. Le club de la capitale commence à accumuler les blessés en ce moment, une situation qui pourrait rapidement devenir critique. Cet été, Luis Enrique n'a pas voulu passer trop de temps à étudier le mercato, un choix dénoncé par Kevin Diaz.

Avec les arrivées de Lucas Chevalier et d'Illya Zabarnyi seulement, le PSG n'a pas profité du mercato estival pour étoffer son effectif et permettre à certains joueurs de récupérer. Les hommes de Luis Enrique ont beaucoup joué ces derniers mois et certains joueurs sont actuellement blessés. Une hécatombe qui inquiète Kevin Diaz.

Luis Enrique a fait une erreur sur le mercato En choisissant de garder un groupe déjà constitué, Luis Enrique n'a peut-être pas fait le meilleur choix pour le PSG. Kevin Diaz pense que l'entraîneur du PSG aurait dû être plus prudent. « Luis Enrique, que j’aime beaucoup, s’est un peu trompé sur l’intersaison. Comme tous les entraîneurs, ce qu’ils aiment, c’est de la continuité et de la sécurité. Luis Campos a dit que c’était un choix sportif de Luis Enrique de ne pas trop recruter cet été, car il voulait garder l’équilibre. Je pense que le PSG aurait dû recruter deux à trois joueurs de plus car Luis Enrique a sous-estimé la faculté des joueurs à se blesser » affirme-t-il dans l'After Foot sur RMC.