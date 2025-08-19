Panique au PSG, deux transferts réclamés en urgence !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le PSG a aligné une équipe remaniée à Nantes, mais il a fallu l’entrée des stars pour débloquer la situation. Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Achraf Hakimi et Nuno Mendes ont permis aux Parisiens de faire la différence. C’est la raison pour laquelle Walid Acherchour réclame deux joueurs supplémentaires à Paris.

Très discret depuis l'ouverture du mercato, le PSG a bouclé l'arrivée de trois recrues dont deux gardiens de but, Renato Marin et Lucas Chevalier, ainsi que le défenseur central de Bournemouth Illia Zabarnyi. Par conséquent, l'effectif est assez stable et manque de profondeur comme le souligne Walid Acherchour qui estime que le PSG devrait se tourner vers le recrutement d'un élément offensif d'ici la fin du mercato.

Acherchour réclame deux joueurs au PSG « Le grand débat au Paris Saint-Germain c'est, est-ce qu'il faut continuer de se renforcer. Sur le banc, il y a des joueurs qui ne m'ont pas bluffé par leurs performances. Quand je vois la première mi-temps de Lucas Hernandez, il ne m'a pas rassuré. Il prend quand même 1M€ par mois Lucas Hernandez et c'est ta solution derrière Nuno Mendes. Je trouve que Kang-in Lee, ça n'a pas été grandiose aujourd'hui. Barcola qui a été très bon contre Tottenham, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Ramos, hormis son but hors-jeu et la Pauleta, c'est tout... », estime-t-il au micro de l’After Foot sur RMC.