Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une recrue de Longoria vit un calvaire, Tudor l’enfonce

Publié le 23 octobre 2022 à 11h45

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Première recrue de l’OM sur le dernier mercato estival, Isaak Touré n’a pas connu la moindre titularisation depuis le début de saison. Malgré la blessure de Sead Kolasinac contre Lens, Igor Tudor a préféré lancer Pape Gueye, un milieu de formation. Le technicien croate a justifié son choix après la rencontre.

L’été dernier, l’OM n’avait d’autre choix que de se renforcer en défense. Avec les départs de William Saliba, Duje Caleta-Car, Alvaro Gonzalez ou encore Luan Peres, le club de la cité phocéenne avait besoin de sang neuf. Chancel Mbemba et Eric Bailly sont arrivés, tout comme Isaak Touré, première recrue du mercato de l’OM.

Isaak Touré n’a pas connu de titularisation avec l’OM

Malgré une préparation plutôt intéressante, l’ancien du Havre n’a toujours pas été titularisé en Ligue 1 cette saison, lui qui n’est pas inscrit sur la liste pour la Ligue des Champions. Avec la blessure de Sead Kolasinac très tôt dans la rencontre face au Lens, Isaak Touré s’attendait sûrement à entrer. Finalement, Igor Tudor a opté pour Pape Gueye, milieu de formation.

⏱ 22’ | #OMRCL 0️⃣-0️⃣Premier changement côté OM :➡️ Pape Gueye 🇸🇳⬅️ @seadk6 🇧🇦 pic.twitter.com/ro6cGmSt6Y — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 22, 2022

Tudor a préféré Gueye que lui