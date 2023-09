OM : Une date est annoncée pour le retour de Zidane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis mai 2021, Zinédine Zidane profite de sa famille. Mais l'odeur du vestiaire et la sensation de diriger une équipe manquent au champion du monde 1998, qui espère reprendre du service dans les prochains mois. Certaines rumeurs évoquent une arrivée à l'OM, d'autres en Arabie Saoudite. Une chose est sûre, aucune décision ne devrait être prise avant la fin de l'année 2023.

« Retrouver un poste d'entraineur ? Ça viendra… je ne sais pas quand, mais ça viendra (rires) » . En juin dernier, Zinédine Zidane avait teasé son grand retour. Mais depuis cette annonce, il n'y a rien eu de concret. Seulement des rumeurs.

Zidane - OM : L’Arabie Saoudite vend la mèche ? https://t.co/2DnwWJdGyU pic.twitter.com/bkwQPnSDYb — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

Arabie Saoudite, OM... Quelles options pour Zidane ?

La dernière en date évoque une possible arrivée à l'OM, non pas dans un rôle d'entraîneur, mais de manager général. La vente du club à des investisseurs saoudiens serait une conditio n sine qua non. De son côté, Goal Arabia évoque des discussions entre l'agent de Zidane et Al-Hilal, le club de Neymar.

Aucune décision avant la fin de la saison