Annoncé à l’OM, Zidane discute avec l’Arabie saoudite ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Zinédine Zidane et l'Arabie Saoudite, le contact a été noué. Selon de nombreux médias, les deux parties dialoguent, mais l'OM ne serait pas un sujet de conversation. Hasard ou pas, un média saoudien annonce que le champion du monde 1998 serait proche de s'engager avec Al-Hilal, équipe au sein de laquelle évolue un certain Neymar.

La bombe a été lâchée ce jeudi. Selon les informations de France-Bleu Provence , Zinédine Zidane aurait accepté de rejoindre l'OM en cas de vente du club à des investisseurs saoudiens. Le champion du monde 1998 pourrait, non pas s'installer sur le banc, mais occuper un rôle de manager général.

Zidane - OM : L’Arabie Saoudite vend la mèche ? https://t.co/2DnwWJdGyU pic.twitter.com/bkwQPnSDYb — le10sport (@le10sport) September 29, 2023

Zidane discute avec l'Arabie Saoudite, mais...

Média proche de l'OM, Foot Marseille est revenu sur cette incroyable rumeur. Selon eux, Zidane serait bien en négociations avec l'Arabie Saoudite. Mais l'OM ne serait pas un sujet de discussion. Alors si un retour à Marseille n'est pas à l'ordre du jour, de quoi pourraient parler les deux parties ?

Zidane proche d'Al-Hilal ?