OM : Un transfert XXL lancé par France 98 !

Axel Cornic

Ces dernières années, les grands attaquants se sont succédé à l’Olympique de Marseille, mais aucun n’a réussi à confirmer sur la durée. C’est le cas de Mario Balotelli, dont la signature avait suscité énormément d’attentes en janvier 2019 et qui était arrivée de l’OGC Nice grâce notamment à un Champion du monde 1998.

C’est le gros serpent de mer à Marseille. Chaque été on se demande qui deviendra le nouveau fer de lance de l’attaque de l’OM, avec d’ailleurs tout récemment le gros fiasco Elye Wahi, qui est reparti seulement quelques mois après. Mais la liste est très longue et on a quelques illustres exemples qui font toujours parler...

Balotelli, le passage express à l’OM Et quoi de mieux que Mario Balotelli, l’enfant terrible du football italien qui a porté le maillot de l’OM de janvier à aout 2019 ? Dans un récent entretien, l’attaquant qui a désormais 34 ans est d’ailleurs revenu sur les circonstances autour de son arrivée à Marseille, qui aurait notamment découlé d’un clash avec Patrick Vieira, son coach à l’OGC Nice. « Il est arrivé là-bas et voulait tout changer, mais nous venions de deux excellents championnats, même en Europe. Nous étions forts. Il a changé et les choses ont mal tourné » a-t-il confié, lors d’un entretien diffusé sur la chaine YouTube du journaliste Sandro Sabatini.