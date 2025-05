Transferts : La dépression qui le frappe après l'OM !

Considéré comme l’une des plus grandes promesses gâchées du football italien, Mario Balotelli a connu des nombreux clubs au cours de sa carrière. C’est le cas de l’Olympique de Marseille, où il n'a passé que quelques mois, mais qui semble tout de même avoir été une période assez particulière de sa carrière.

La question du grand attaquant a toujours été l’un des feuilletons les plus connus à Marseille. On ne compte plus les noms connus passés à la pointe de l’attaque de l’OM, qui ont plus ou moins réussi. On trouve notamment Mario Balotelli, fantasque buteur italien qui aura marqué le club phocéen, bien qu’il ne soit resté que quelques mois.