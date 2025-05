OM : Un transfert surprise annoncé à l’étranger

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Cet été, l’un des objectifs de l’OM est de renforcer sa défense et en ce sens, Medhi Benatia a confirmé que Facundo Medina et Aymeric Laporte sont deux pistes explorées. Une autre mènerait en Turquie et plus précisément à Fenerbahçe, puisque Marseille ferait partie des clubs intéressés par le jeune Yusuf Akçiçek.

Présent dans l’émission Rothen s'enflamme sur RMC lundi, Medhi Benatia a notamment évoqué le mercato estival de l’OM. Le secteur défensif sera une des priorités et le directeur du football marseillais a alors confirmé des discussions avec Aymeric Laporte (30 ans, Al-Nassr) et Facundo Medina (25 ans, RC Lens) l’hiver dernier.

Une piste explorée en Turquie ? Deux profils qui plaisent toujours à l’OM, mais ils ne sont pas les seuls. « On a 7, 8 centraux que l’on va regarder », a indiqué Medhi Benatia. L’un d’entre eux pourrait se nommer Yusuf Akçiçek, puisque d’après les informations de TRT Spor, l’Olympique de Marseille ferait partie des clubs intéressés par le défenseur âgé de 19 ans.