OM : Un transfert surprise à la Aubameyang ?

L'OM ayant prévu de s'en séparer, Luis Henrique a ainsi été vendu à l'Inter Milan pour 25M€. En revanche, il y a certains joueurs sur lesquels le cub phocéen serait intransigeant. Ainsi, Mason Greenwood et Leonardo Balerdi seraient jugés comme intransférables. Mais voilà que le mercato est encore long et une surprise similaire à celle qui est arrivée avec Pierre-Emerick Aubameyang ne serait pas à exclure.

Dernièrement, l'avenir de Mason Greenwood était au coeur de certaines incertitudes. Elles seraient aujourd'hui dissipées. En effet, comme l'a révélé La Provence, l'OM aurait tranché concernant l'Anglais, le désignant ainsi comme intransférable. Et voilà que le numéro 10 olympien n'est pas le seul dans cette situation. Comme le fait savoir le quotidien régional, en plus de Greenwood , l' OM ne voudrait également rien entendre pour Leonardo Balerdi . Il ne serait donc pas question de se séparer du Britannique et de l'Argentin. Mais seront-ils vraiment encore à Marseille à la clôture du marché des transferts ?

Aubameyang avait « tout fait en Europe » !

L'été dernier, Pierre-Emerick Aubameyang avait donc finalement quitté l'OM. Ayant pris la direction de l'Arabie Saoudite et du club d’Al-Qadsiah, le Gabonais avait expliqué à propos de son départ : « Je pense que j’avais tout fait en Europe. J’ai fait le tour du monde avec plusieurs équipes et je pense qu’il était temps pour moi d’essayer quelque chose de différent. Et je pense que c’est un très bon projet parce que je peux apporter mon expérience aux jeunes joueurs et à tout le monde ici. Je vais essayer d’aider à améliorer l’équipe et nous allons essayer de grandir en tant que groupe, en tant que famille. C’est ce qui m’a le plus plu lorsque nous avons parlé du projet ».