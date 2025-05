OM : Un transfert inattendu a fuité ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il a bouclé sa sixième saison à l'OM samedi dernier. Valentin Rongier va-t-il entamer la dernière de son contrat ? Il se pourrait que son départ soit d'actualité au vu de la tournure prise par les évènements à Marseille. La Minute OM explique même que Rennes fut son éventuellement son dernier match sous la tunique du club marseillais. Explications.

Valentin Rongier (30 ans) est le plus ancien du vestiaire de Roberto De Zerbi. La recrue estivale de 2019 a connu bien des changements à l'Olympique de Marseille que ce soit au niveau de la présidence, de la direction sportive et des staff techniques. Néanmoins, il est toujours parvenu à faire son trou dans le onze de départ.

«On va entamer rapidement des discussions avec lui et ses agents. Et Roberto De Zerbi y tient aussi absolument»

Cet hiver, Roberto De Zerbi avait assuré compter sur Valentin Rongier, intransférable, alors que le Stade Rennais alors entraîné par Jorge Sampaoli aurait aimé lui mettre la main dessus. Sans succès. Au mois de février, le directeur du football Medhi Benatia assurait à L'Equipe être prêt à offrir un nouveau contrat à Rongier pour qu'il poursuive son aventure à l'OM outre l'expiration de son contrat programmée pour le 30 juin 2026. « Valentin Rongier sera un sujet, prochainement. C'est un joueur que j'adore, dans l'équilibre d'équipe, le coach ne fait que répéter combien il est important, on va entamer rapidement des discussions avec lui et ses agents, c'est prévu. Et Roberto De Zerbi y tient aussi absolument ».

Le dossier Rongier au point mort, départ annoncé ?

Toutefois, il n'y aurait à ce jour aucun rendez-vous de pris entre le comité directeur de l'OM et l'entourage de Valentin Rongier comme La Provence l'a confié cette semaine. Selon La Minute OM, la réception du Stade Rennais samedi pourrait avoir été la dernière rencontre de Valentin Rongier à l'Olympique de Marseille. Quelques clubs de Ligue 1 s'intéresseraient à sa situation et les discussions avec l'OM seraient d'ailleurs au point mort.